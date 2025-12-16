;

VIDEO. Diputada Veloso (FA) acusa a Miguel Ángel Becker (RN) por acoso y hostigamiento: “Me parece una violencia enorme”

“Por la gente que me eligió, yo no voy a soportar que ellos vean y crean que a su propia representante le ponen la pata encima”, afirmó desde el Congreso.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La diputada del Frente Amplio (FA), Consuelo Veloso, denunció en el Congreso a su par de Renovación Nacional (RN), Miguel Ángel Becker (RN) por acoso y hostigamiento.

Según detalló la parlamentaria, el diputado RN “me ha acosado durante todo el periodo. Donde me encuentran los pasillos me dice estupideces, y disculpe que se lo diga en esos tonos, porque me imaginó que usted como caballero lamentará bastante que a una la anden atosigando de esa forma”.

“Tengo 31 años, el hombre tiene cerca de 70, pero me parece de una violencia enorme”, agregó.

ADN

Con colegas acá tenemos diferencias infinitas y políticamente en este espacio probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma. Pero la agresión personal y el acoso es otra cosa”, aseguró.

En esa línea, la parlamentaria oficialista afirmó que llevará a Becker ante la Comisión de Ética, y no descartó tomar otro tipo de medidas.

“Yo no tengo por qué aguantar esto de un hombre violento, que no tengo ni la más mínima duda de que si pudiera agarrarnos en la calle, sobre todo ahora, para hacernos cualquier cosa porque pensamos distinto, él lo haría“, complementó.

Además, advirtió que si Becker “sigue hostigándonos y hostigándome, porque sé que hostiga a varios colegas del oficialismo, va a encontrarse con alguien que les va a resistir y que les va a combatir, y que no lo va a dejar que pase estos años agrediendo como quiera".

Finalmente, Consuelo Veloso dio un punto de prensa, donde reiteró entre lágrimas que “no vine hasta acá electa por mi gente, que también, seguramente, le ha tocado durante toda su vida aguantar que personas como Miguel Becker le pongan la pata encima”.

Y por la gente que me eligió, yo no voy a soportar que ellos vean y crean que a su propia representante le ponen la pata encima”, cerró.

