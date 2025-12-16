Chilenos entre los que más plata gastan en OnlyFans: revelan destacado puesto de nuestro país en el ránking mundial

¿Cuánto gastan los chilenos en contenido para adultos en internet? Un balance correspondiente de fin de año de Onlyfans revela que Chile destaca entre los mayores consumidores del mundo.

El país registra un gasto anual de $58.365.214 dólares que lo posiciona en el puesto 16 dentro del ranking global de la plataforma, según datos de OnlyGuider, que mapea patrones de usuarios.

El país muestra un crecimiento del 9,46% respecto al año pasado. Santiago resalta como epicentro del consumo, acumula más de $26 millones de dólares y ocupa el lugar 18 en el ranking de ciudades. El crecimiento interanual llegó a 8,3%.

De acuerdo al reporte, Onlyfans no es un sitio exclusivo de material erótico. Si bien la mayoría utiliza la página para eso, hay un porcentaje menor que ofrece otro tipo de producto (principalmente de pago).

Posición global y líderes

Estados Unidos domina el gasto total con más de $2.600 millones de dólares en 2025, equivalente a $77 mil dólares por cada 10 mil habitantes. La plataforma generó ganancias globales por $7.200 millones de dólares.

Chile integra el Top 20 mundial, subrayando su relevancia en un ecosistema dominado por audiencias dispuestas a invertir en interacciones digitales íntimas.

En América, Chile se ubica cuarto en gasto por cada 10 mil habitantes, solo detrás de Canadá, EE. UU. y Costa Rica, lo que evidencia un apetito voraz en la región.