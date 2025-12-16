;

Chilenos entre los que más plata gastan en OnlyFans: revelan destacado puesto de nuestro país en el ránking mundial

Un informe global detalla en qué lugar aparece Santiago en esta plataforma de contenido para adultos.

José Campillay

Chilenos entre los que más plata gastan en OnlyFans: revelan destacado puesto de nuestro país en el ránking mundial

¿Cuánto gastan los chilenos en contenido para adultos en internet? Un balance correspondiente de fin de año de Onlyfans revela que Chile destaca entre los mayores consumidores del mundo.

El país registra un gasto anual de $58.365.214 dólares que lo posiciona en el puesto 16 dentro del ranking global de la plataforma, según datos de OnlyGuider, que mapea patrones de usuarios.

Revisa también:

ADN

El país muestra un crecimiento del 9,46% respecto al año pasado. Santiago resalta como epicentro del consumo, acumula más de $26 millones de dólares y ocupa el lugar 18 en el ranking de ciudades. El crecimiento interanual llegó a 8,3%.

De acuerdo al reporte, Onlyfans no es un sitio exclusivo de material erótico. Si bien la mayoría utiliza la página para eso, hay un porcentaje menor que ofrece otro tipo de producto (principalmente de pago).

Posición global y líderes

Estados Unidos domina el gasto total con más de $2.600 millones de dólares en 2025, equivalente a $77 mil dólares por cada 10 mil habitantes. La plataforma generó ganancias globales por $7.200 millones de dólares.

Chile integra el Top 20 mundial, subrayando su relevancia en un ecosistema dominado por audiencias dispuestas a invertir en interacciones digitales íntimas.

En América, Chile se ubica cuarto en gasto por cada 10 mil habitantes, solo detrás de Canadá, EE. UU. y Costa Rica, lo que evidencia un apetito voraz en la región.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad