Conocida actriz chilena confirmó romance con hijo de famosa diputada
La intérprete incluso ha sido vista con su pareja en España, donde él es agregado cultural.
Es un nuevo romance que une el mundo de la TV con el de la política. Uno que fue confirmado por una conocida y querida actriz.
Francisca Gavilán reveló que está en pareja con el hijo de una famosa diputada.
La actriz realizó una publicación en sus redes sociales que despejó las sospechas, donde posó con Germán Berger Hertz, hijo de Carmen Hertz.
“Feliz vida, hermoso compañero”, escribió la intérprete junto a una imagen de ambos muy abrazados.
Una instantánea que se suma a otras que había en su cuenta oficial, donde se les ha visto juntos paseando por España, país donde él es agregado cultural.
