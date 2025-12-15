Elecciones Presidenciales en Chile 2025: este es el monto EXACTO de dinero que recibirán Kast y Jara por voto
La actual normativa establece un reembolso para compensar los gastos electorales en el que incurrieron los candidatos durante la última parte de la campaña.
Más de 13 millones de personas participaron de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, proceso en el cual José Antonio Kast fue elegido como el nuevo Presidente de la República.
Con el 99,97% de las mesas escrutadas por parte del Servel, el abanderado de la oposición se impuso con un 58,16%, lo que equivale a 7.254.850 votos.
Mientras que la carta del oficialismo, Jeannette Jara, logró un 41,84%, lo que corresponde a 5.218.444 votos.
En ello, la actual normativa establece un reembolso por concepto de voto válidamente emitido a cada candidato.
Sin embargo, no todos reciben este reembolso automáticamente, ya que la ley exige que el candidato o su comando presenten sus cuentas de campaña debidamente respaldadas.
En esta ocasión, y a diferencia de la primera vuelta (0,04 UF), en esta Segunda Vuelta el monto a devolver es de 0,01 UF por voto.
Por ello, a continuación te dejamos los montos estimados que recibirá tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara:
- José Antonio Kast (7.254.850 votos): $2.877 millones de pesos.
- Jeannette Jara (5.218.444 votos): $2.700 millones de pesos
