;

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: este es el monto EXACTO de dinero que recibirán Kast y Jara por voto

La actual normativa establece un reembolso para compensar los gastos electorales en el que incurrieron los candidatos durante la última parte de la campaña.

Juan Castillo

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: este es el monto EXACTO de dinero que recibirán Kast y Jara por voto

Más de 13 millones de personas participaron de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, proceso en el cual José Antonio Kast fue elegido como el nuevo Presidente de la República.

Con el 99,97% de las mesas escrutadas por parte del Servel, el abanderado de la oposición se impuso con un 58,16%, lo que equivale a 7.254.850 votos.

Mientras que la carta del oficialismo, Jeannette Jara, logró un 41,84%, lo que corresponde a 5.218.444 votos.

Revisa también:

ADN

En ello, la actual normativa establece un reembolso por concepto de voto válidamente emitido a cada candidato.

Sin embargo, no todos reciben este reembolso automáticamente, ya que la ley exige que el candidato o su comando presenten sus cuentas de campaña debidamente respaldadas.

En esta ocasión, y a diferencia de la primera vuelta (0,04 UF), en esta Segunda Vuelta el monto a devolver es de 0,01 UF por voto.

Por ello, a continuación te dejamos los montos estimados que recibirá tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara:

  • José Antonio Kast (7.254.850 votos): $2.877 millones de pesos.
  • Jeannette Jara (5.218.444 votos): $2.700 millones de pesos

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad