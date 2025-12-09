Ruidos en el tren trasero y pérdida de frenado: Sernac amplía alerta de seguridad para 1.441 vehículos de origen chino

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una actualización importante a su alerta de seguridad dirigida a los propietarios de vehículos de la marca Changan. La entidad informó que se ha ampliado el llamado a revisión para el modelo X7 Plus, comercializado en Chile entre los años 2024 y 2025, debido a un defecto en el sistema de frenos traseros que podría comprometer la seguridad de los ocupantes.

En total, la medida afecta a 1.441 unidades vendidas en el país entre febrero de 2024 y julio de 2025. El problema detectado radica en que los pernos del porta caliper de las ruedas traseras podrían no tener el apriete suficiente. Esta condición puede provocar que el caliper se suelte, generando ruidos en el tren trasero, daños en los componentes de tracción y, en el peor de los escenarios, una disminución en la capacidad de frenado, aumentando el riesgo de accidentes.

Síntomas y reporte de casos

Según la información proporcionada por la empresa distribuidora, Derco SpA, hasta la fecha se han reportado cinco casos en Chile donde los usuarios detectaron el síntoma de ruido en la parte posterior del vehículo debido a los pernos sueltos. Afortunadamente, no se han registrado accidentes ni lesiones derivadas de esta condición hasta el momento.

Esta no es la primera advertencia sobre este modelo. En agosto pasado ya se había emitido una alerta inicial, pero la actualización de este mes de diciembre amplía el número de unidades involucradas, abarcando tanto vehículos en poder de consumidores finales como aquellos en stock o cadena de distribución.

¿Qué deben hacer los dueños?

El Sernac ha instruido a los propietarios comprobar si su vehículo está afectado revisando el listado de números de chasis (VIN) disponible en el sitio web de la marca o del servicio. La reparación consiste en la revisión y apriete de los pernos con el torque correcto. Este procedimiento es completamente gratuito y tiene una duración estimada de 0.6 horas (aproximadamente 35 minutos).

Para agendar la reparación, los usuarios pueden contactar a Derco a través de su Call Center (600 600 0080) o acudir directamente al servicio técnico autorizado más cercano.