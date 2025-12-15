;

El motivo por el que Jorge Valdivia va a solicitar una modificación temporal en su arresto domiciliario

La defensa del exfutbolista pedirá al tribunal cambiar el domicilio de cumplimiento del encierro nocturno durante el verano.

Martín Neut

Jorge Valdivia

Jorge Valdivia / CBA

Jorge Valdivia, exfutbolista, solicitará a la justicia modificar temporalmente el domicilio donde cumple su arresto domiciliario nocturno, medida cautelar vigente mientras es investigado por dos imputaciones de violación.

La petición será revisada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y no considera el levantamiento de la cautelar, sino solo el cambio de lugar de cumplimiento.

Según la solicitud y como reveló T13, la defensa busca que el exfutbolista pueda cumplir el arresto, primero, en un departamento de su propiedad en Puerto Velero, región de Coquimbo, entre el 17 y el 31 de enero.

Revisa también:

ADN

Posteriormente, se pide autorizar su traslado a un departamento en Pucón, región de La Araucanía, entre el 1 y el 11 de febrero, manteniendo la obligación de encierro nocturno. El “Mago” pediría cerca de un mes para irse a sus viajes.

“Derecho a disfrutar”

En el escrito presentado por la abogada Paula Vial se señala que las vacaciones de los hijos de Valdivia estaban programadas con “anterioridad” a la medida cautelar y que el arresto domiciliario “no puede traducirse en un perjuicio directo para terceros ajenos al proceso”.

En esa línea, se advierte que los niños podrían ver “frustrado su derecho a disfrutar de un periodo de descanso y recreación”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad