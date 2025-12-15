El motivo por el que Jorge Valdivia va a solicitar una modificación temporal en su arresto domiciliario
La defensa del exfutbolista pedirá al tribunal cambiar el domicilio de cumplimiento del encierro nocturno durante el verano.
Jorge Valdivia, exfutbolista, solicitará a la justicia modificar temporalmente el domicilio donde cumple su arresto domiciliario nocturno, medida cautelar vigente mientras es investigado por dos imputaciones de violación.
La petición será revisada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y no considera el levantamiento de la cautelar, sino solo el cambio de lugar de cumplimiento.
Según la solicitud y como reveló T13, la defensa busca que el exfutbolista pueda cumplir el arresto, primero, en un departamento de su propiedad en Puerto Velero, región de Coquimbo, entre el 17 y el 31 de enero.
Posteriormente, se pide autorizar su traslado a un departamento en Pucón, región de La Araucanía, entre el 1 y el 11 de febrero, manteniendo la obligación de encierro nocturno. El “Mago” pediría cerca de un mes para irse a sus viajes.
“Derecho a disfrutar”
En el escrito presentado por la abogada Paula Vial se señala que las vacaciones de los hijos de Valdivia estaban programadas con “anterioridad” a la medida cautelar y que el arresto domiciliario “no puede traducirse en un perjuicio directo para terceros ajenos al proceso”.
En esa línea, se advierte que los niños podrían ver “frustrado su derecho a disfrutar de un periodo de descanso y recreación”.
