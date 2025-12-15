Tras confirmarse la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, un registro viralizado el domingo generó múltiples reacciones en redes sociales. En el video, se observa a Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla festejando junto a familiares y amigos el triunfo del candidato de la derecha.

La celebración incluyó un momento simbólico: todos entonaron la canción nacional, mientras Gissella lo hizo con la mano en el corazón. El gesto no pasó desapercibido y desató comentarios divididos, especialmente hacia la panelista de Hay que decirlo.

Horas más tarde, la comunicadora respondió a las críticas con un extenso mensaje en Instagram, que posteriormente eliminó. “No logro entender el nivel de odio que algunas personas expresan cuando un país decide democráticamente. Vivimos en sociedades donde el voto es un derecho, no una imposición, y donde la diversidad de opiniones es parte esencial de la democracia”, escribió en la publicación.

Luego, Gissella continuó: “Sin embargo, pareciera que cuando el resultado no coincide con lo que algunos desean, se pierde el respeto, la empatía y hasta la humanidad. Se morirían las cosas que me toca leer. Decir cosas hirientes, desear el mal o descalificar a quienes piensan distinto, no nos hace más conscientes ni más justos; solo nos vuelve más intolerantes”.

“La democracia no se trata de ganar siempre, sino de saber convivir con resultados que no nos gustan, entendiendo que representan la voluntad de la mayoría en un momento determinado. Podemos disentir, criticar y debatir con argumentos, pero nunca desde el odio. Porque cuando la rabia reemplaza al diálogo, lo que realmente pierde no es un sector político, sino la sociedad completa”, concluyó.