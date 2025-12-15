La elección presidencial que consagró a José Antonio Kast como presidente electo abrió espacio para múltiples interpretaciones. Una de las más comentadas fue la de José Antonio Neme, quien en Mucho Gusto abordó la amplia ventaja sobre Jeannette Jara, que superó los 16 puntos porcentuales.

“Yo creo que hay que mirar ese 60% con una lupa. Esos son votos muy variopintos, están, en algún caso, subsidiados. Yo creo que aquí hay una doble lectura. Hay efectivamente una mirada a tono de lo que la ciudadanía espera de la candidatura republicana, pero yo creo que hay un fracaso ideológico de la izquierda, que facilitó el gol de media cancha”, dijo al comienzo el periodista.

Luego, agregó: “Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, creer que el 60% del país adhiere a ideas de derecha ultraconservadora me parece que es un error, y yo creo que José Antonio Kast lo sabe. Porque es suficientemente hábil como para administrar una mayoría que es bastante abierta desde el punto de vista del abanico ideológico”.

Más adelante, el conductor de Mucho Gusto profundizó en la dimensión cultural del resultado: “Yo creo que acá hay una derrota cultural. Hubo un error a la hora de entender la cultura popular chilena, y ese error se reflejó el 4 de septiembre. Para mí no es una anécdota, ni algo propio del azar, de que los números del plebiscito del 4 de septiembre, sean prácticamente un reflejo de lo que ocurrió ayer”.

“Lo que proponía, y la mirada cultural que proponía la primera Convención y que el gobierno empujó desde la campaña del Presidente Boric, esa mirada no refleja lo que es el país en su totalidad”, complementó.

“Yo no estoy diciendo con esto que haya que pasar a llevar derechos fundamentales, ni retroceder en derechos fundamentales, ni atentar contra la dignidad de las personas, no reconocer a las minorías... No estoy diciendo eso. Pero hay que poner todo en su perspectiva. La clase popular chilena, la clase obrera chilena, no entendió los códigos del gobierno, no logró digerir qué es lo que el gobierno le quería decir”, cerró.