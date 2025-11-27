Cuerdas al aire: Casanova regresa y celebra su primer disco con vinilo conmemorativo

Casanova está de regreso y lo hace a lo grande: con su formación original, un show en Sala Master y un vinilo conmemorativo del primer disco que inmortaliza su retorno. En el podcast “Cuerdas al aire” con Leo Honores, nos contaron sobre su reencuentro, aseguran sus integrantes, no tuvo nada de cálculo comercial. “Nos echábamos de menos, lo pasamos muy bien tocando juntos, esa es la razón, no es por la plata que nos juntamos”, dice Julián Peña, voz y compositor de la banda.

El guitarrista Yoyo Otero coincide y aporta su propia dosis de ironía: “No somos Oasis ni tampoco Blur. De hecho, tenemos que pagar para tocar jaja. Para nosotros esto es romántico”. Reconoce que la decisión de volver no fue improvisada. “Trabajamos en eso desde el año pasado para juntarnos, vimos luz, y dijimos vamos”, cuenta entre risas y convicción. Felipe Quiroz, baterista, añade que el proceso fluyó con una espontaneidad inesperada: “Empezó a funcionar súper orgánico todo, nos sentamos a conversar, salió todo bien, y nos juntamos a tocar”.

>> Mira el capítulo aquí:

La reedición en vinilo también permitió revisar el origen de varias canciones que terminaron formando parte del primer disco. Peña recordó en “Cuerdas al aire” que parte del repertorio nació mucho antes de Casanova: “Hay tres canciones que eran de la última etapa de Los Santos Dumont que compusimos juntos: ‘Voy’, ‘La muerte me dio vida’ y ‘Qué va a pasar’. De hecho, hay registros tocados por Los Santos, pero finalmente salieron en el primer disco de Casanova”. Incluso hoy siguen apareciendo composiciones antiguas que toman nuevo sentido: “Hay canciones de ahora que estamos viendo que compusimos hace diez años, de pronto aparecen y toman vida”.

El regreso de la banda también abre un puente hacia la escena musical de los noventa, una década que sus integrantes recuerdan como un periodo explosivo en creatividad. Quiroz destaca que “veníamos atrasados respecto de nuestros vecinos de Argentina, entonces la explosión fue buena”, mientras que Otero valora la diversidad musical de esos años: “Vivimos una época que fue increíble, era heavy el abanico de música que había”.

Con la distancia del tiempo, Peña ve esa época como algo irrepetible: “Los noventa fue una especie de los sesenta; ahora que lo veo más lejos me doy cuenta de que fue una especie de los sesenta musicalmente, culturalmente, se respiraba efervescencia”. Para ellos, este reencuentro no solo convoca nostalgia: también abre un espacio para volver a conectarse con ese impulso creativo original.

ADN Ampliar

El show en Sala Master y el vinilo conmemorativo marcan una nueva etapa en la historia de Casanova, una combinación de memoria, cariño y ganas de seguir haciendo música. Para la banda, el regreso no es una fórmula ni una estrategia: es simplemente volver al lugar donde todo empezó. Y esta vez, con público, historias y canciones que también vuelven a tomar vida.

El grupo se presentará el próximo 27 de diciembre en Sala Master, mientras que las entradas se encuentran disponibles en: https://portaldisc.com/evento/casanovaenvivoensalamaster