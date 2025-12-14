Elecciones Presidenciales bajo la lluvia: a esta hora comienzan las precipitaciones en Santiago hoy domingo / Diego Vila

Más de 15 millones de personas están llamadas a votar durante este domingo 14 de diciembre, en el marco de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Sin embargo, la jornada en Santiago estará marcada por los cielos nublados, la lluvia e incluso probables tormentas eléctricas.

Sobre esto se refirió Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, quien en conversación con ADN Hoy señaló que en la región Metropolitana, las precipitaciones se van a concentrar particularmente en la "cordillera y la precordillera”.

“Esto es en los sectores altos de la ciudad, como las comunas de Lo Barnechea, La Reina, el sector alto de Puente Alto, o San José de Maipo”, agregó.

En ese sentido, el experto aseguró que “es muy probable que haya algunas gotas ya en torno a las 10:00 de la mañana hasta las 16:00 o 17:00 horas, pero la verdad es que no deberíamos estar superando los 3 o 4 milímetros".

Finalmente, Zúñiga manifestó que “el sistema frontal viene muy, muy debilitado, y en el centro de Santiago igual no se descartan algunas gotas ocasionales”.