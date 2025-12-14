Esta fue la cantidad de votos nulos y blancos en la Elección presidencial 2025: ¿Existió el “Efecto Parisi”?

Este domingo, mientras José Antonio Kast consolidaba su triunfo ante Jeannette Jara para convertirse en el nuevo Presidente de Chile, una segunda batalla se libraba en el conteo de votos: la medición del llamado “Efecto Parisi”. Tras la decisión del Partido de la Gente (PDG) de no apoyar a ningún candidato, los ojos estaban puestos en la cantidad de votos nulos y blancos, los cuales experimentaron un aumento significativo, llegando a duplicarse en comparación con la primera vuelta.

Según los datos del Servel, con un 95,18% de las mesas escrutadas, se registraron 903.365 sufragios nulos o blancos, lo que equivale a un 7,06% del total de votos emitidos. Esta cifra marca un salto considerable respecto al 16 de noviembre, donde estos votos sumaron 503.009 (un 3,74%). Si bien el alza es innegable, el número final quedó por debajo de la ambiciosa proyección que el propio Franco Parisi realizó durante la jornada.

La predicción vs. la realidad

El excandidato presidencial llegó cerca del mediodía a su local de votación en La Reina, donde confirmó que anuló su voto. En ese contexto, proyectó que los nulos y blancos podrían ubicarse “entre el 12% y el 18%”. Aunque la realidad (7,06%) no alcanzó ese umbral, el hecho de que casi un millón de personas decidiera no optar por ninguna preferencia válida demuestra que el llamado del PDG tuvo eco en una parte de su electorado.

“Uno no tiene por qué comulgar con algo que no quiere ni ser cómplice, ni pasivo ni activo”, argumentó Parisi tras sufragar, defendiendo su postura como una señal democrática hacia los partidos tradicionales y los grupos económicos.

“Los extremos no son buenos”

El economista aprovechó la instancia para enviar un mensaje político al nuevo gobierno y a la oposición. “Los extremos no son buenos para Chile. Pueden ser partidos de nicho, pero para estar en La Moneda no se necesita estar en uno u otro extremo”, sentenció.

Pese a no haber endosado sus votos a Kast ni a Jara, Parisi aseguró la gobernabilidad desde su vereda, afirmando que el PDG está dispuesto a dialogar con la nueva administración. “Somos contrarios a la violencia y tenemos que conversar tanto con el oficialismo como con la oposición”, concluyó, dejando en claro que su partido seguirá siendo un actor relevante (“bisagra”) en el ciclo político que comienza.