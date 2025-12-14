La excepción a la “Ola Republicana”: estas fueron las seis comunas del norte grande donde ganó Jeannette Jara / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La jornada electoral de este domingo consolidó un triunfo histórico para José Antonio Kast, quien se convirtió en el nuevo Presidente electo de Chile con una votación que superó todas las expectativas. El líder del Partido Republicano obtuvo 7.225.021 sufragios, equivalentes al 58,18% de las preferencias, imponiéndose con holgura a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,82% (5.192.708 votos).

La victoria de Kast fue total en términos territoriales: ganó en las 16 regiones del país, logrando sintonizar fuertemente tanto con el electorado del Norte Grande —históricamente adverso a la derecha— como con el sur. Sin embargo, al hacer zoom en el mapa comunal, aparecen seis excepciones en la zona norte donde la exministra logró frenar la marea republicana y quedarse con la mayoría.

La resistencia en Antofagasta

En la Región de Antofagasta, zona donde el discurso de seguridad y control migratorio de Kast caló hondo, Jeannette Jara logró retener dos comunas claves:

Mejillones: En esta ciudad portuaria e industrial, la candidata oficialista se impuso estrechamente con el 51% de los votos.

San Pedro de Atacama: En la zona turística y de comunidades indígenas, Jara logró una victoria ajustada con el 50,68% de las preferencias.

El bastión de Atacama

Fue en la Región de Atacama donde la resistencia electoral de Jara se hizo más evidente, ganando en cuatro comunas con porcentajes que, en algunos casos, superaron el 53%, desmarcándose de la tendencia regional y nacional:

Chañaral: Jara obtuvo un sólido 53,43% .

Diego de Almagro: Histórica zona minera donde la candidata logró su mejor desempeño porcentual en el norte con un 53,35%.

Huasco: La carta oficialista alcanzó el 51,98%.

La carta oficialista alcanzó el . Caldera: En la comuna puerto, la disputa fue voto a voto, con Jara imponiéndose finalmente con un 50,39%.

Este desglose confirma que, si bien el país giró mayoritariamente hacia la propuesta de orden de José Antonio Kast, existen núcleos duros —vinculados a la minería tradicional, puertos y zonas indígenas— donde la identidad política de izquierda representada por Jara logró resistir el “terremoto electoral” de esta segunda vuelta.