Mujer es baleada mientras cerraba su local en Independencia: negocio había sido atacado de la misma forma en 2024

Según la información preliminar, dos sujetos habrían llegado al lugar con la intención de atacar directamente a la víctima, efectuando cinco disparos.

Ruth Cárcamo

Durante la madrugada de este sábado, una comerciante de nacionalidad extranjera recibió múltiples disparos mientras cerraba su local en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en la intersección de calle Colón con Echazarreta, donde dos sujetos armados habrían llegado directamente a atacar a la víctima, disparando en cinco oportunidades.

Tras el ataque, los individuos se dieron a la fuga, mientras que la mujer, de aproximadamente 35 años y con situación migratoria regular en el país, fue trasladada hasta un recinto asistencial.

Local comercial sufrió un ataque similar hace un año

El fiscal del Equipo ECOH Esteban Silva dijo que la afectada está “fuera de peligro”. Y añadió que se encuentran “realizando con la Brigada de Homicidios de la PDI las primeras diligencias para determinar las motivaciones de los sujetos en el lugar”.

En esa línea, las autoridades revelaron que el mismo local comercial había sufrido un ataque similar el año pasado, antecedente que está siendo considerado para determinar si existe vinculación entre ambos ataques.

