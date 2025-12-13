;

Carabineros recibe más de 11 mil excusas para no votar: trámite virtual ya está activo

Desde temprano, miles de personas han ingresado a la Comisaría Virtual para justificar que estarán a más de 200 kilómetros de su local de votación. Carabineros reforzó la plataforma y recordó que la excusa debe validarse presencialmente.

Verónica Villalobos

09 de Mayo de 2020/SANTIAGO Link de la pagina comiseriavirtual.cl que se encuentra caída por segundo día consecutivo al inicio de la mayor cuarenta del país ante e aumento de contagios por Covid-19 FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

09 de Mayo de 2020/SANTIAGO Link de la pagina comiseriavirtual.cl que se encuentra caída por segundo día consecutivo al inicio de la mayor cuarenta del país ante e aumento de contagios por Covid-19 FOTO:MARIO DAVILA/AGENCIAUNO / Mario Davila Hernandez/AgenciaUno

Santiago

Carabineros informó que desde las 08:00 horas de este sábado se encuentra habilitado en la Comisaría Virtual el trámite para excusarse de votar en la segunda vuelta presidencial de este domingo. Según datos de la institución, hasta las 11:00 de la mañana ya se habían recibido más de 11 mil solicitudes de ciudadanos que estarán a más de 200 kilómetros de su local de votación, el único motivo permitido para realizar esta gestión.

El general Juan Pablo Díaz, jefe de la Zona Este, explicó que se adoptaron medidas para evitar las intermitencias registradas en la primera vuelta debido al alto flujo de usuarios. “Se tomaron medidas para mitigar la congestión, se amplió el horario y eso nos va a permitir descongestionar todo este proceso”, señaló la autoridad.

Carabineros también incorporó banners informativos en la plataforma, con el fin de orientar a las personas respecto de los horarios de mayor demanda durante la elección anterior, permitiendo así planificar su ingreso de manera más eficiente.

La institución insistió en que el trámite no concluye en línea: quienes ingresen la excusa virtualmente deberán acercarse posteriormente a una unidad policial para validarla de manera presencial.

