“El Cruce” cerró el año con un show cargado de blues y emoción

Con un Club Chocolate repleto, El Cruce cerró ayer viernes las celebraciones de su aniversario con un concierto que combinó potencia musical, memoria y emoción. La banda ofreció un recorrido por su historia y su presente, reafirmando su lugar dentro del blues chileno en una noche marcada por las colaboraciones y los momentos significativos.

La jornada comenzó con la presentación del video de la canción “Elegía”. En ese instante, Claudio “Bluesman” Valenzuela explicó que el tema está dedicado a los cuidadores de personas con Parkinson, palabras que fueron recibidas con un silencio atento y una ovación respetuosa por parte de los asistentes. La emoción estaba en el ambiente.

Luego, Leo Honores, conductor del podcast “Cuerdas al aire” de ADN hizo la presentación de la banda, destacando la persistencia y valor de la agrupación que ya pasó los 25 años de actividad.

La banda abrió su repertorio con “Voy por la carretera”, encendiendo de inmediato al público y estableciendo el pulso bluesero que atravesó toda la presentación.

La noche también estuvo marcada por la presencia de invitados que ampliaron el abanico sonoro del concierto. Ángelo Pierattini se sumó en guitarra, aportando energía y matices, mientras que Quique Neira agregó su sello vocal en una colaboración que fue celebrada y coreada por los asistentes.

También entre los músicos invitados estuvieron Pablo Jara y Danilo Donoso, quienes aportaron experiencia y riqueza rítmica a un espectáculo que apostó por el cruce de generaciones y estilos, siempre con el blues como eje central.

El cierre del concierto fue una verdadera celebración colectiva: una jam final con todos los músicos en escena, que puso el broche de oro a una noche de aniversario donde El Cruce no solo repasó su camino, sino que también reafirmó la vigencia de su propuesta y su conexión con el público.