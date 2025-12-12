;

Es oficial: Denise Rosenthal anuncia esperado show en Santiago para marzo del 2026

El esperado show se realizará en el Teatro Municipal y las entradas saldrán a la venta en los próximos días.

Javiera Rivera

Ya es un hecho. Denise Rosenthal anunció un encuentro muy especial con sus seguidores en Santiago, agendado para el próximo 8 de marzo.

Además, el show será nada menos que en el Teatro Municipal de Santiago, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El anuncio encendió de inmediato las redes sociales, donde la artista adelantó que se tratará de una presentación única, en una fecha que además coincide con el Día Internacional de la Mujer.

Las entradas saldrán a la venta próximamente, por lo que se espera una alta demanda para este show que promete ser íntimo, simbólico y profundamente conectado con su público.

Por ahora, los detalles se mantienen bajo reserva, pero todo indica que será una noche inolvidable en pleno corazón cultural de Santiago.

