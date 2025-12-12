;

Tras acuerdo con EFE, Marca Chile crece en el transporte público: llegará a millones de pasajeros

El plan refuerza la visibilidad de la identidad nacional en el transporte público más relevante de la zona central.

Javiera Rivera

La Fundación Imagen de Chile y EFE Central firmaron un convenio que permitirá ampliar de manera significativa la presencia de la Marca Chile en el sistema ferroviario de la zona central del país.

La alianza contempla la incorporación de contenido de marca en estaciones y trenes, además de campañas informativas que impulsen el turismo nacional y fomenten una movilidad más sustentable.

EFE Central —filial de Ferrocarriles del Estado— opera los servicios Nos–Estación Central, San Fernando–Rancagua–Estación Central, Chillán–Estación Central y el Ramal Talca–Constitución, conectando 23 comunas a través de 486 kilómetros.

Su crecimiento ha sido sostenido: en 2024 movilizó 28,3 millones de pasajeros, y en 2025 ya registra más de 27,5 millones de viajes al 30 de noviembre.

La gerenta general de EFE Central, María Constanza Villalobos, destacó que el acuerdo se enmarca en la expansión del sistema ferroviario.

Estamos ampliando la capacidad de trenes en todos nuestros servicios. Esta alianza nos permitirá mostrar al mundo las bondades de nuestro servicio y cómo contribuimos al desarrollo del país”, afirmó.

Desde Imagen de Chile, la directora ejecutiva, María Teresa Saldías recalcó que la iniciativa busca acercar la marca país a la vida cotidiana.

“Esta colaboración permitirá llevar la Marca Chile a millones de viajes cada año. Es una señal clara de que avanzamos hacia una movilidad moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.

