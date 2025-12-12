Star Wars sorprendió con la presentación de dos juegos: mira los tráiler de “Fate of the Old Republic” y “Galactic Racer”

La noche del pasado jueves 11 de diciembre se celebró la ceremonia de The Game Awards 2025, premiando lo mejor de los videojuegos en el año, pero también se brindó un espacio para aquellos que están por venir.

En este contexto, Star Wars se robó todas las miradas con dos anuncios muy importantes que tomaron por sorpresa a todos sus fanáticos que siempre reciben de buena manera cada noticia relacionada al mundo gamer.

Se trata de Galactic Racer y Fate of the Old Republic, dos juegos que prometen darle un nuevo impulso a la franquicia en este mercado que exige renovación constantemente.

Las carreras regresan

Desarrollado por Fuse Games, fundado por talentos de Criterion Games, Star Wars: Galactic Racer renueva el género de carreras con la dirección de Matt Webster y edición de Secret Mode.

El título transporta a los jugadores a locaciones icónicas del universo creado por George Lucas, con Jakku como escenario inaugural, donde pilotos competirán entre un Star Destroyer derribado y AT-ATs destrozados.

Webster enfatiza que el diseño se inspira en juegos basados en tandas, donde cada decisión del jugador tiene consecuencias permanentes. Desde elegir el vehículo inicial hasta seleccionar qué eventos competir.

Entre los personajes confirmados está Shade, una corredora solitaria con sed de gloria y venganza. Pero el más aplaudido fue el ya conocido Sebulba; el infame Dug que intentó hacer trampas contra Anakin Skywalker en la Carrera Clásica de Boonta Eve está de regreso.

Galactic Racer llegará en algún momento del 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El regreso de Casey Hudson

El segundo anuncio fue emotivo: Casey Hudson, legendario director de Star Wars: Knights of the Old Republic original y la trilogía Mass Effect, regresa a la galaxia tras más de 20 años.

A través de su recién fundada Arcanaut Studios, Hudson desarrolla Star Wars: Fate of the Old Republic, un RPG narrativo de acción single-player posicionado como sucesor espiritual del 'KOTOR' clásico.

La trama se sitúa al final de la Antigua República en una galaxia al borde del renacimiento, donde encarnaremos a un usuario de la Fuerza cuyas decisiones moldean el camino hacia la luz o la oscuridad.

El momento culminante del avance revela un sable azul iluminando parcialmente el rostro de la nueva heroína, generando inmediata expectativa sobre su identidad.

El equipo incluye desarrolladores veteranos y narradores renombrados como Chris Bain, Ryan Hoyle y Cordy Rierson. Desarrollado en Unreal Engine 5, el juego se encuentra en fases iniciales sin fecha oficial confirmada, aunque se anticipa su lanzamiento alrededor de 2027.