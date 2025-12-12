;

Sancionan a 5 gendarmes por “error” que terminó con un reo de la cárcel de Rancagua en libertad

“Es un error inaceptable”, afirmaron desde la institución.

Juan Castillo

Paloma Cárdenas

Francisco Castillo

Debido a la malinterpretación de una orden del tribunal, un reo salió de la cárcel de Rancagua y quedó en libertad.

Desde Gendarmería anunciaron un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, mientras que la subdirectora Operativa de la institución, María Angélica Aguirre, entregó más detalles de este caso que ocurrió el pasado 9 de diciembre.

Si bien es un error inaceptable para nosotros como funcionarios penitenciarios, se han tomado hasta la fecha las medidas correspondientes respecto a la denuncia ante el Ministerio Público, además de enviar la información inmediata al Tribunal, la orden de recaptura o detención del sujeto”, señaló.

Asimismo, confirmó que “a la fecha han sido sancionados cinco funcionarios de manera inmediata, eso implica tres oficiales y dos funcionarios de la planta de suboficiales y gendarmes”, agregó.

En esa línea, detalló que “efectivamente la orden indica el cambio de medida cautelar. Si bien es cierto que la persona que leyó el documento lo malinterpretó, es un error inaceptable porque no da pie a haber cometido esta falta”.

La persona asume que dio una lectura errada a la indicación del tribunal. La orden está emitida de manera coherente y de manera correcta, y el error fue de la persona que leyó de mala manera la libertad”, complementó.

Finalmente, Aguirre detalló que el imputado que quedó en libertad por este error “estaba condenado a 5 años y 1 día por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades”.

