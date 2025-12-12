Kast espera una alta participación en las Elecciones 2025 y destaca cierre de campaña en Temuco: “La gente estaba feliz”

Durante la noche del jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cerró su campaña desde Temuco, en la región de La Araucanía.

En su discurso, la carta de la oposición reiteró sus críticas al Gobierno, afirmando que “lo tuvieron todo y lo destruyeron todo”.

Además, acusó que “están acostumbrados a saltarse la fila (…) se saltaron un fallo judicial”.

En ese contexto, durante este viernes, el republicano hizo un balance sobre este último tramo de la campaña presidencial.“Fue una gran gira, estuvimos presente con parte del equipo, aquí está el senador Carter, Mara Sedini, que nos ha colaborado en distintas actividades, Gernán Codina, entre otros", señaló.

“Lo de ayer fue cerrar una etapa en donde también la iniciamos, en una región golpeada por el terrorismo, por la violencia, y dimos una señal clara de que vamos a aplicar la ley y vamos a intentar por todos los medios recuperar la paz en la macrozona sur", agregó.

En esa línea, Kast indicó que “las campañas han terminado, por lo tanto, los candidatos hoy día están llamados a trabajar con su equipo interno, convocar a los apoderados de mesa, preparar el día domingo, y hablar menos de política en estos días para que la gente pueda tener un espacio de reflexión".

Por lo mismo, el candidato presidencial dijo que “esperamos que el domingo se genere una alta participación ciudadana y que todo el mundo se sienta parte de este proceso electoral tan relevante para Chile”.

Respecto al cierre de la campaña de Jara, José Antonio Kast expresó que “se pueden comparar los dos actos, pero creo que más que referirse a lo que haya ocurrido en el de ella, que la gente lo valorará, yo puedo referirme a lo que ocurrió en el nuestro, donde había mucha alegría, donde había mucha esperanza, mucha emoción, y la gente estaba feliz, contenta”.

Además, declaró que “nosotros no acostumbramos, en nuestros cánticos, a insultar a nadie, por el contrario, llamamos al respeto y al reconocimiento a las instituciones de la nación. Y cuando se habla de revolución, habría que entender qué de qué revolución hablan, si es una revolución violenta o es una revolución de un cambio real, como el que nosotros planteamos. Eso también es una revolución, pero una revolución positiva”.

“Yo lamento que algunos usen ese concepto para rememorar violencia extrema que ya nos tocó vivir. Y el domingo la gente decidirá si quiere continuidad o cambio”, aseveró.

Finalmente, Kast se refirió sobre dónde realizará su acto final tras los comicios, luego de que se rumoreara un eventual evento en el Estadio Bicentenario de La Florida, lo que posteriormente fue descartado.

“Ayer me preguntaron en qué estaban. Y yo dije que tenemos una casa donde estamos cómodos, y no veo por qué no poder ocupar los mismos espacios. Si alguien elucubra de que está en un lugar, o en otro lugar, bueno, podría ser, hay 20 hoteles, hay 20 estadios, pero nosotros estamos cómodos donde estamos”, cerró.