Jornadas movidas son las que se viven en la sede de la ANFP, donde durante estos días tanto dirigentes del ente rector como el Consejo de Presidentes se han reunido para comenzar a zanjar todo lo correspondiente al fútbol chileno en 2026.

Durante este viernes, uno de los puntos más importantes que se trató fue el del fútbol joven, con la definición de la regla de los minutos Sub 21 como eje principal. Pero más allá de lo aprobado, lo que realmente causó molestia en Quilín fueron dos grandes ausencias.

Según información de ADN Deportes, a la asamblea de hoy no asistió ningún representante ni de Universidad de Chile ni de Huachipato, dos clubes con gran tradición formadora en la competencia nacional.

Más allá de especulaciones sobre propiedades compartidas entre instituciones, la casualidad genera mucha molestia tanto entre sus pares del Consejo de Presidentes de Clubes como, especialmente, en la dirigencia de la ANFP.

Esto, porque durante este año la U fue uno de los equipos que más quejas tuvo sobre el reglamento del torneo, por lo que Pablo Milad y compañía esperaban tenerlos presentes para evitar conflictos en el futuro, más aún con todos los cambios que se aproximan en el fútbol chileno.