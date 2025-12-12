;

VIDEO. “Hogwarts Legacy” está disponible completamente gratis: revisa cómo y por dónde acceder al aclamado juego de “Harry Potter”

Una vez canjeado, podrás conservarlo en tu biblioteca para recorrer el Mundo Mágico cuando quieras.

José Campillay

“Hogwarts Legacy” está disponible completamente gratis: revisa cómo y por dónde acceder al aclamado juego de “Harry Potter”

En un movimiento que ha sorprendido al mundo gamer y en un momento especial para los fanáticos de la saga, durante las últimas horas se dio a conocer que Harry Potter: Hogwarts Legacy está disponible completamente gratis. Aquí te contamos cómo conseguirlo.

El juego lanzado en febrero de 2023 ha sabido cautivar a los seguidores del universo creado por J. K. Rowling en diferentes plataformas y ahora llegará a mucho más público al estar disponible sin costo.

Y es que mientras HBO trabaja en una serie que marca el reinicio de una adaptación live-action de los libros, y existe incertidumbre sobre el futuro de los videojuegos, Epic Games optó por liberar su más reciente y popular título.

Hogwarts Legacy se define como un RPG de acción en mundo abierto que destaca por su profundidad y fidelidad ambiental. A diferencia de otras entregas de la franquicia, aquí la experiencia es “completamente individual, sin modo multijugador”, centrando todos sus esfuerzos en una inmersión narrativa solitaria.

Revisa también:

ADN

Desarrollado bajo el sello de Portkey Games, se aleja de la cronología contemporánea de Harry Potter para transportar a los jugadores a la década de 1890, ofreciendo una narrativa fresca y desvinculada de los eventos de las películas.

La premisa argumental nos pone en la piel de un estudiante que, tras recibir una carta de aceptación tardía, ingresa a la Escuela de Magia y Hechicería.

Sin embargo, su paso por el colegio no será ordinario: el protagonista descubre una “conexión especial con la Magia Antigua”, un poder olvidado que lo llevará a enfrentar “misterios y peligros únicos”, incluyendo la amenaza de magos oscuros y rebeliones de duendes.

Clases, exploración y personalización

El videojuego nos invita a vivir la vida académica del Mundo Mágico con gran detalle. Tendremos que asistir a cátedras icónicas para perfeccionar habilidades, aprender a preparar brebajes y dominar el vuelo en escoba, entre otras cosas.

Más allá de las aulas, el juego ofrece una libertad de movimiento sin precedentes que nos permite recorrer ubicaciones nuevas y emblemáticas, extendiendo el mapa hacia zonas como Hogsmeade y el Bosque Prohibido, repletos de criaturas mágicas y enemigos como trolls.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es la capacidad de decisión. El sistema de personalización es amplio, permitiendo elegir desde la apariencia física y la casa de Hogwarts, hasta el estilo de combate.

Pasos para descargar el juego gratis

Para quienes deseen sumar Harry Potter: Hogwarts Legacy a su biblioteca digital de forma permanente, el proceso es sencillo:

  1. Ingrese al sitio web o cliente de escritorio de Epic Games (AQUÍ).
  2. Iniciar sesión (o deberá crear una cuenta si no la tiene).
  3. Buscar Hogwarts Legacy en la portada o en el buscador de la tienda.
  4. Verificar que el precio figure como gratis y seleccione la opción ‘Obtener’.

Una vez realizado el canje, el juego quedará vinculado a la cuenta del usuario para siempre.

Hay que destacar que existe un plazo máximo para aprovechar este regalo, agendado para el próximo jueves 18 de diciembre de 2025.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad