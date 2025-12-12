Durante estos días se está definiendo la estructura del fútbol chileno en la sede de la ANFP, con los dirigentes del ente rector reunidos con todos los miembros del Consejo de Presidentes.

Juan Tagle, mandamás de la Universidad Católica, tomó la palabra tras finalizar la asamblea de este viernes y entregó importantes detalles del tema central que se discutió hoy: el fútbol formativo.

“Fueron dos jornadas bastante útiles, habernos dado el tiempo de poder discutir temas relevantes, como lo son los resultados del año, cómo se va a cerrar el año en lo financiero; hoy conocimos el presupuesto del siguiente año. La organización se ve relativamente sana y también pudimos aprobar un formato de fútbol formativo que creo que apoya a que haya un mejor progreso del fútbol joven, que es un pilar fundamental de esta actividad”, comenzó diciendo el timonel de Cruzados.

Acerca de que nuevamente deberán dividir con la ANFP la financiación a partes iguales de la competencia de divisiones inferiores, señaló: “Este es un tema que viene discutiéndose hace rato. Desde el año pasado que hay una estructura donde los clubes tienen que aportar con eso. El dinero no se inventa, hay que ganarlo. Hay que tener mejores sponsors, ingresos adicionales. Mientras tanto, el acuerdo es razonable y creo que hemos logrado una estructura de torneo que va a aportar más al desarrollo”.

“Yo soy realista en estas materias. Sabemos que la selección hoy no genera la cantidad de recursos que generaba en el pasado, más con los resultados de la selección. Entonces, el que pensó eso, era una ilusión. Me parece que mantenernos con esta estructura de 50/50 era previsible”, continuó.

Además, también se refirió a la nueva propuesta para poder cancelar partidos en caso de estar disputando competencias internacionales, un tema importante para la UC en 2026. “La propuesta que venía era muy amplia. Decía que en semifinales y final, los equipos podían suspender los partidos. Ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior o posterior. Eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que, en caso de semifinal, se puede suspender el duelo anterior al partido en el extranjero”, sentenció Juan Tagle.