Tras divorcio: El nuevo conflicto legal que enfrentará a Jean Paul Pineda con Faloon Larraguibel

El exfutbolista y la exchica “Yingo” le pusieron fin, de forma legal, a su matrimonio. Sin embargo, todavía quedan asuntos pendientes entre los dos.

El martes se confirmó el divorcio entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda, tras un proceso marcado por denuncias de violencia intrafamiliar. La separación se logró gracias a pruebas y testimonios que acreditaron los episodios sufridos por la exchica reality a vista de sus hijos.

El conflicto legal entre ambos no ha terminado. Tras la sentencia, el exdelantero anunció que iniciará una nueva acción judicial para modificar el régimen de visitas de los hijos en común, ya que la custodia sigue siendo exclusiva de la exintegrante de Yingo.

La disputa por la tuición y las visitas fue uno de los puntos que impidió un acuerdo previo. El proceso se había reactivado en febrero, cuando Jean Paul Pineda fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, lo que incumplía una suspensión condicional que había recibido anteriormente.

Según la defensa de Faloon Larraguibel, los intentos de conciliación no prosperaron debido a diferencias sobre la tuición y bienestar de los menores. Por ello, se optó por seguir adelante con el divorcio, que finalmente fue resuelto a favor de la exchica reality.

Ahora, la nueva batalla judicial se centrará en definir las condiciones de las visitas solicitadas por el exjugador de Colo Colo y Unión Española. “Esa es la pretensión que él tiene hoy día”, afirmó la abogada de la exchica reality, Lya Rojas, a La Cuarta.

