“Brindo por mi nueva vida”: Faloon Larraguibel celebró su divorcio de Jean Paul Pineda con emotiva foto

Faloon Larraguibel cerró un capítulo decisivo de su vida. La exchica reality confirmó que finalmente obtuvo el divorcio de Jean Paul Pineda, proceso que llevaba meses tramitándose y que terminó con un fallo favorable para ella.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por su abogada, Lya Rojas, quien publicó una fotografía junto a la animadora a la salida del Juzgado de Familia, donde compartió detalles del juicio.

“Logramos acreditar todos los antecedentes necesarios. Fue un caso complejo, marcado por episodios de violencia intrafamiliar” , explicó la abogada.

Añadió que, a diferencia de un divorcio de mutuo acuerdo, este juicio necesitó un respaldo probatorio “más exigente, con testimonios y medidas que permitieran resguardar el bienestar de Faloon y de su familia”.

Rojas sostuvo que escuchar los relatos de los testigos fue “duro en lo humano, pero clave para fundamentar las medidas de protección, el régimen familiar y la distribución patrimonial”.

Por su parte, una vez que el tribunal falló a su favor, Faloon compartió una imagen celebrando junto a dos personas esenciales en este proceso: su madre y su amiga Rudith Espina, quienes la acompañaron desde el inicio del juicio.

“Hoy celebro mi libertad con el alma liviana. Gracias a mi mamá y a mi Rudith por sostenerme, por empujarme y por recordarme quién soy. Brindo por este nuevo comienzo… y por las mujeres que no me soltaron ni un segundo” , escribió.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de sus seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacaron la fortaleza de Faloon en esta etapa de cierre y renacimiento personal.