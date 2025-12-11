Pese a error administrativo: comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Diego Simpertigue

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue decidió mantener la recomendación de admitir el libelo, presentado por el denominado caso Muñeca Bielorrusa.

Cabe recordar que la votación de este miércoles debió invalidarse luego de que los diputados reconocieran que no tuvieron todos los antecedentes a la vista , debido a que el secretario de la instancia no notó en su correo un archivo enviado por la defensa del ministro.

Se trata de una cartola bancaria destinada a acreditar que Diego Simpértigue pagó con recursos propios un viaje en crucero por el Mediterráneo.

Sin embargo, el documento generó dudas respecto de si es real porque uno de los cargos que se acredita está asociado a “LAN Chile”, nombre que la aerolínea ya no utiliza.

Pese a esto, ningún diputado modificó su voto ni su fundamentación. Así, la recomendación de admitir la acusación se mantiene y será votada por la Sala de la Cámara el lunes desde las 14.00 horas.