Pese a error administrativo: comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Diego Simpertigue
La votación de ayer fue invalidada luego de que el secretario de la instancia no advirtiera en su correo un cartola bancaria, documento que finalmente generó dudas sobre su autenticidad.
Pese a error administrativo: comisión revisora aprueba y recomienda admitir AC contra ministro Diego Simpertigue
02:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue decidió mantener la recomendación de admitir el libelo, presentado por el denominado caso Muñeca Bielorrusa.
Cabe recordar que la votación de este miércoles debió invalidarse luego de que los diputados reconocieran que no tuvieron todos los antecedentes a la vista, debido a que el secretario de la instancia no notó en su correo un archivo enviado por la defensa del ministro.
Revisa también
Se trata de una cartola bancaria destinada a acreditar que Diego Simpértigue pagó con recursos propios un viaje en crucero por el Mediterráneo.
Sin embargo, el documento generó dudas respecto de si es real porque uno de los cargos que se acredita está asociado a “LAN Chile”, nombre que la aerolínea ya no utiliza.
Pese a esto, ningún diputado modificó su voto ni su fundamentación. Así, la recomendación de admitir la acusación se mantiene y será votada por la Sala de la Cámara el lunes desde las 14.00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.