La aclamada serie dramática The Pitt regresa a HBO Max con su segunda temporada el 8 de enero, confirmando su apuesta por mostrar, con crudeza y sensibilidad, el trabajo de los equipos médicos en un hospital de Pittsburgh.

Producida por John Wells Productions y Warner Bros. Television, y creada por R. Scott Gemmill, la ficción está protagonizada por Noah Wyle y un sólido elenco que vuelve con historias aún más profundas, intensas y técnicamente exigentes.

Ampliar

Durante una conversación con medios internacionales, en la que estuvo presnet ADN.cl, las actrices Taylor Dearden (Dr. King) y Supriya Ganesh (Dr. Mohan) adelantaron algunas de las claves que marcarán esta nueva entrega.

Ambas coinciden en que los desafíos serán mayores, tanto para sus personajes como para ellas como intérpretes. “Creo que tuvimos nuestro primer trauma juntas en la primera temporada, y fue un fuego de entrenamiento para las dos. Ahora volvemos con casos incluso más extremos”, recordó Dearden.

Getty Images / Gilbert Flores Ampliar

Una de las temáticas que volverá a cruzar la serie es la representación de la neurodivergencia, un elemento que Dearden valora especialmente. “Nunca lo había visto hecho de manera real. En la televisión suele parecer un robot con emociones raras, pero la verdad es que muchas veces estás tan preocupada que no puedes controlar cómo suenas. Mostrar eso en Mel King es importante para mí”, explicó.

La presión...

Por su parte, Ganesh profundizó en la responsabilidad de interpretar a profesionales de la salud con realismo emocional y técnico. “Definitivamente hay presión. La forma en que haces preguntas, el contacto visual, la empatía… todo eso importa. Porque, aunque no seas médico, esas interacciones marcan la diferencia”, dijo.

Getty Images / Michael Buckner Ampliar

Ambas actrices destacaron además el rol clave del equipo de maquillaje y efectos prácticos, responsables de la verosimilitud de las escenas médicas. “Mucho de lo que se ve es real, no son efectos digitales. Es impresionante lo que hacen para que todo luzca auténtico”, señaló Dearden.

El ritmo de 15 horas continuas que viven los personajes también marcará el desarrollo emocional esta temporada. Ganesh reconoció que eso la obligó a profundizar más en su personaje: “Tuve que escribir cada caso del día para entender cómo afectaba a Samira. Es un desafío, pero permite mostrar su crecimiento escena a escena”.

Con episodios nuevos cada jueves desde el 8 de enero, The Pitt promete una segunda temporada más intensa, humana y técnicamente impecable.