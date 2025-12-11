La reciente eliminación de Camila Andrade en Fiebre de Baile no pasó desapercibida, ya que su salida estuvo marcada por un fuerte intercambio con la integrante del jurado, Edymar Acevedo. Todo ocurrió después de la presentación de la animadora, cuando surgieron diferencias en torno a su evaluación.

La experta en danza inició la conversación con una crítica técnica: “No tengo nada personal, pero también estoy de acuerdo con mis compañeros Power, que te faltó más muñeca y no vi lo que yo quería. Cami, escúchame, eso no quiere decir que no hayas progresado, yo nunca dije ‘eres la peor, ‘no has progresado’...”.

Camila respondió de inmediato: “Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca, yo no dije eso. Yo dije que estaba de acuerdo con Vasco con que yo sí he considerado, he tenido distintos tipos de presentaciones (...) Y tenía preparada otra presentación que probablemente le va a gustar, porque es superdistinto, tiene más fuerza”.

“Maravilloso, entonces estamos de acuerdo”, comentó la maestra de baile, buscando conciliar. Sin embargo, la modelo insistió con defender su desempeño en la pista: “Ok, está bien, pero cuando Diana le pregunta a usted qué tipo o estilo de presentación, más fogoso fue la respuesta, yo hice una bachata con baby doll, no sé qué más fogoso que eso”.

La integrante jurado aclaró su postura sobre el concepto: “Perdóname, perdóname, pero fogoso también se le puede llamar a un flamenco, se le puede llamar a un tango, a muchas cosas más. No solamente un twerk o un reggaetón (...) Yo respeto a los coreógrafos, ellos tienen que decidir lo que quede mejor a ella”.

El cruce subió de tono cuando Edymar enfatizó: "Por qué no aceptan cuando uno, de buena manera, como maestra, dice ‘¿sabes qué? Te faltó esta’. No estás respetando una opinión. Y ya no es primera vez que pasa y lo conversamos”. Camila intentó intervenir: “Es primera vez... puedo hablar, perdón”, pero recibió una respuesta tajante de la experta en danza: “No, puedo hablar yo. Con mucho respeto”.

La modelo reaccionó visiblemente molesta. “Si usted me hace callar, eso no es respeto, maestra. Perdóneme que le diga. Primera vez en mi vida que alguien en televisión me hace callar y me dice ‘no’, y eso no lo voy a aceptar de nadie. Le pido disculpas, pero un ‘no’, eso sí me afecta”, expresó.

Finalmente, Edymar concluyó: “Camila, yo no te estoy faltando el respeto, al contrario, te estoy respetando (...) La verdad, vamos a seguir, veo que no nos vamos a entender. Ella sabe que yo la busqué una vez para darle correcciones, porque me interesan todos los participantes, pero bueno. No quiero entrar en una discusión eterna, esa es la verdad, y me considero una buena maestra. Eso”.

El desahogo de Camila Andrade

Más adelante, durante su entrevista tras ser eliminada, la exparticipante de Gran Hermano Chile declaró: compartió: “No me sentí muy cómoda y me sentí pasada a llevar con el último comentario de la maestra Edymar, porque sentí como que me faltó el respeto cuando me hizo callar”.

Luego, Camila agregó: “Yo creo que es superpositivo cuando uno se enfrenta desde el diálogo con respeto. Siempre he sido una participante que acoge las críticas constructivas, los buenos comentarios, desde ahí yo creo que he tenido mi evolución también, me he ido entregando un poco más a esta pista. Pero me molesta y nunca voy a pasar en alto que alguien me haga callar, eso no me parece bien”.