El fotógrafo chileno Francisco Negroni ha vuelto a conquistar la cúspide del concurso internacional Nature and Humans Photo, reafirmando su posición como uno de los nombres más relevantes de la fotografía de naturaleza latinoamericana.

Con su obra titulada 'Un grito en el viento’, se llevó el primer lugar en la categoría Conservación-Imagen Única, otorgándole un premio monetario de 1.500 euros.

La fotografía galardonada retrata la crudeza de un conflicto que persiste en la Patagonia argentina: un puma muerto, colgado de una cerca como trofeo de caza.

La imagen no busca simplemente documentar un hecho, sino cuestionar la relación que mantenemos con la vida silvestre. Con esta captura, Negroni materializa una denuncia silenciosa, utilizando la belleza de la composición como herramienta para abordar uno de los problemas más urgentes del ecosistema sudamericano.

Ampliar

Nature and Humans Photo funciona como una plataforma de reflexión sobre los vínculos entre la humanidad y la naturaleza, siendo una competencia internacional que no se trata simplemente de reconocer la técnica fotográfica, sino la capacidad de una imagen para generar conciencia y cambio.

El contexto detrás de la foto ganadora es particularmente significativo. Según la descripción oficial, en Sudamérica persiste una batalla intensa entre los humanos y la vida silvestre.

Aunque históricamente se permitía la caza de pumas, acusados de amenazar al ganado y generar pérdidas económicas, en 2025 Argentina ha tomado una decisión histórica: prohibir la caza de pumas y zorros en Santa Cruz.

La fotografía tomada por el chileno se convierte así en un testigo visual de este giro en la política de conservación, evidenciando simultáneamente la urgencia de estas medidas.

Una trayectoria de excelencia reconocida

La victoria de Francisco Negroni no es un hecho aislado, sino parte de un recorrido extraordinario que lo ha posicionado como uno de los fotógrafos de naturaleza más galardonados del mundo, acumulando más de 100 reconocimientos internacionales a lo largo de su carrera.

Su nombre aparece vinculado a los premios más prestigiosos de la fotografía global. Ha ganado en los London Photography Awards 2023 en la categoría ‘Fotografía de Naturaleza-Paisajes’, fue ganador absoluto del Oasis Photo Contest de Italia, se llevó el primer lugar en HIPA Awards y ha sido distinguido en los Wildlife Photography of the Year de 2014, entre otros múltiples galardones que consolidan su legado visual.

Más allá de los volcanes

Aunque Negroni es ampliamente reconocido como el 'cazador de volcanes' chileno, su obra trasciende los fenómenos geológicos. Su fotografía se ha convertido en un instrumento de activismo ambiental, documentando la intersección entre la belleza natural y la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a la intervención humana.

Con trabajos como ‘Un grito en el viento‘, Negroni demuestra que la fotografía de naturaleza no es meramente estética, sino una herramienta poderosa para la interpelación social.

Sus imágenes nos invitan a cuestionar nuestro rol como especie y a repensar la relación que mantenemos con el mundo natural que nos rodea.