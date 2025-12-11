;

Comienzan las obras del Parque Portales: millonaria inversión busca transformar el histórico espacio de Santiago

Se trata de una inyección económica acordada en un proyecto de hace más de un año y que finalmente inicia sus trabajos.

José Campillay

Instagram: @munistgo

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Santiago dieron el vamos este jueves a las obras de mejoramiento del Parque Portales, en la zona poniente de la capital.

El proyecto contempla una inversión superior a los $4.600 millones, financiados a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE). El acuerdo fue cerrado en septiembre de 2024 y hoy, en una nueva administración, da comienzo a sus obras.

Las autoridades destacaron que los trabajos permitirán recuperar y poner en valor un espacio público histórico de más de 22.300 metros cuadrados, que beneficiará tanto a los habitantes de Santiago como a las comunas vecinas.

