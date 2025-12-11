Comienzan las obras del Parque Portales: millonaria inversión busca transformar el histórico espacio de Santiago

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Santiago dieron el vamos este jueves a las obras de mejoramiento del Parque Portales, en la zona poniente de la capital.

El proyecto contempla una inversión superior a los $4.600 millones, financiados a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE). El acuerdo fue cerrado en septiembre de 2024 y hoy, en una nueva administración, da comienzo a sus obras.

Las autoridades destacaron que los trabajos permitirán recuperar y poner en valor un espacio público histórico de más de 22.300 metros cuadrados, que beneficiará tanto a los habitantes de Santiago como a las comunas vecinas.

El plan incluye la instalación de un nuevo sistema de riego eficiente, el mejoramiento de la iluminación y pavimentos, la creación de rutas accesibles y la renovación del equipamiento deportivo y recreativo.

Asimismo, se contemplan nuevos pasos peatonales, la apertura de la Avenida Portales entre García Reyes y Cueto, cámaras de seguridad y la restauración de esculturas existentes dentro del parque.

Según indicaron desde la Subdere, el proyecto busca generar un espacio inclusivo, seguro y sustentable, “pensado para niños, adultos mayores y mascotas”, fortaleciendo el carácter comunitario y patrimonial del sector.

La ejecución de las obras se extenderá por 12 meses, periodo tras el cual se espera que el Parque Portales se consolide como un punto de recreación, encuentro ciudadano y desarrollo urbano en pleno centro de Santiago.