Profesor de taekwondo es condenado a 15 cárcel por violación y abuso sexual reiterado a un alumno en La Unión

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia impuso una dura condena contra un profesor de taekwondo de 42 años, responsable de violación y abuso sexual contra un alumno en la comuna de La Unión, región de Los Ríos.

Según los antecedentes, el actuar del acusado fue de carácter reiterado y los abusos se extendieron entre 2019 y 2020, período en que la víctima tenía 14 años y tomaba clases en una academia local.​

El agresor habría explotado la confianza que generó con la familia del adolescente, usando pretextos como sesiones extras de entrenamiento y apoyo escolar para aislarlo del grupo y acceder de forma directa e íntima.

Este vínculo falso, agravado por el contexto de pandemia, facilitó traslados repetidos al hogar del condenado, donde ocurrieron los delitos mediante engaños y coacción.​

Luego de un tiempo y al surgir sospechas por parte de los familiares, el instructor recurrió a hostigamientos, amenazas y agresiones físicas para silenciar al menor y persistir en los ataques, tornando la situación aún más delicada.

Leyla Chahin, fiscal jefa de La Unión, subrayó que “es la gravedad de estos hechos la que hace sentido en el tribunal”, destacando cómo testigos de la defensa también fueron manipulados por el condenado.

El fallo judicial fija 15 años de presidio efectivo en el Complejo Penitenciario de Valdivia, más inhabilitación absoluta y perpetua para trabajos con niños.