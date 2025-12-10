;

Profesor de taekwondo es condenado a 15 cárcel por violación y abuso sexual reiterado a un alumno en La Unión

El sujeto actuó ganándose la confianza de su familia y actuó en tiempo de pandemia (entre 2019 y 2020).

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia impuso una dura condena contra un profesor de taekwondo de 42 años, responsable de violación y abuso sexual contra un alumno en la comuna de La Unión, región de Los Ríos.

Según los antecedentes, el actuar del acusado fue de carácter reiterado y los abusos se extendieron entre 2019 y 2020, período en que la víctima tenía 14 años y tomaba clases en una academia local.​

El agresor habría explotado la confianza que generó con la familia del adolescente, usando pretextos como sesiones extras de entrenamiento y apoyo escolar para aislarlo del grupo y acceder de forma directa e íntima.

Revisa también:

ADN

Este vínculo falso, agravado por el contexto de pandemia, facilitó traslados repetidos al hogar del condenado, donde ocurrieron los delitos mediante engaños y coacción.​

Luego de un tiempo y al surgir sospechas por parte de los familiares, el instructor recurrió a hostigamientos, amenazas y agresiones físicas para silenciar al menor y persistir en los ataques, tornando la situación aún más delicada.

Leyla Chahin, fiscal jefa de La Unión, subrayó que “es la gravedad de estos hechos la que hace sentido en el tribunal”, destacando cómo testigos de la defensa también fueron manipulados por el condenado.

El fallo judicial fija 15 años de presidio efectivo en el Complejo Penitenciario de Valdivia, más inhabilitación absoluta y perpetua para trabajos con niños.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad