Ex seremi del MOP presentó querella contra polémica chica reality: “Nunca antes había pasado por algo así”

Es un escándalo total. Uno donde un ex Seremi del MOP decidió entablar acciones legales contra una polémica chica reality.

Resulta que la deslenguada Rubí Galusky acusó duramente a un hombre, de nombre Alfredo Campbell, en sus redes sociales.

“Hola, gente. Quiero dejar súper claro que este hombre que está aquí en la foto, Alfredo Campbell Aguilar, no para de acosarme y temo por mi vida“, aseguró.

Una acusación que generó revuelo, y donde incluso mostró imágenes del sujeto, generando una batahola de aquellas.

Frente a esto, Alfredo reaccionó. Y lo hizo de manera legal, ya que llevará al rostro de “Palabra de Honor” a la justicia.

Ex Seremi contra Rubí

De esta forma, Campbell confirmó a Atacama Noticias que “me enteré por mi hija de una publicación en redes sociales donde se me imputan hechos absolutamente falsos, que dañan gravemente mi honra y mi dignidad“.

“Presentamos una querella por injurias graves con publicidad, porque lo que esta persona ha difundido es inaceptable y atenta directamente contra mi reputación, tanto a nivel personal como profesional”, indicó.

Y cerró manifestando que “nunca antes había pasado por algo así. Me ha afectado emocionalmente, me ha generado conflictos en mi ambiente laboral y social, y me he visto en la necesidad de dar explicaciones por algo que jamás he hecho”.