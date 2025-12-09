;

Ídolo del fútbol mexicano se descontrola y golpea en la cara al portero rival en duelo de leyendas

Cuauhtémoc Blanco protagonizó un lamentable episodio durante un amistoso que reunió a exfutbolistas de América y de Chivas.

Daniel Ramírez

Cuauhtémoc Blanco, ídolo del fútbol mexicano, protagonizó un lamentable episodio durante un duelo de leyendas entre exfutbolistas de América y de Chivas.

En pleno partido, el histórico delantero de las “Águilas” le propinó un feroz golpe en el rostro al arquero rival, Sergio Hernández, quien quedó tirado en el piso.

Previamente, Hernández había empujado a Blanco por la espalda. Tras esto, el otrora goleador azteca se dio vuelta y respondió con un manotazo directo a la cara del portero de Chivas.

Una cámara ubicada atrás del arco captó el momento. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchos hinchas mexicanos expresaron su repudio por el actuar de Cuauhtémoc Blanco.

