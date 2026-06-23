Un incendio de gran magnitud afectó durante las últimas horas a una vivienda en el sector rural de Campusano, en las cercanías de Valdivia de Paine, comuna de Buin, región Metropolitana. El hecho se registró a un costado de una capilla del sector.

La emergencia movilizó a todas las unidades de Bomberos de la comuna, quienes llegaron al lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a viviendas cercanas, en una zona predominantemente rural.

El municipio de Buin difundió un registro en video donde se observa la intensidad del siniestro, con llamas de gran tamaño consumiendo por completo la estructura afectada.

En las imágenes también se aprecia la cercanía del fuego a tendidos eléctricos, con posibles chispazos que habrían agravado la propagación.

Hasta el momento no se ha confirmado si había personas al interior de la vivienda ni se han reportado lesionados. Las causas del incendio aún no han sido establecidas y serán investigadas.

El hecho continúa en desarrollo...