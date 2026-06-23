El esperado regreso de Fiu que terminó en polémica: el insólito detalle que indignó a las redes / FRANCISCO PAREDES

Uno de los grandes personajes de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue la mascota oficial del evento, Fiu, cuya popularidad dio origen a la llamada “Fiumanía” en todo el país.

Este martes, tres años después del evento deportivo, Fiu sorprendió en redes sociales con una publicación en la que aparece “entrenando” al ritmo de la banda sonora de Rocky.

“Este jueves se viene un tremendo desafío mundialista y Fiu quiere estar a la altura del alto rendimiento”, escribieron en la publicación.

El video generó sorpresa entre sus seguidores, quienes criticaron el uso de inteligencia artificial en su creación.

“Fiu, te amamos por ser auténtico. Tú no caigas en la IA”; “Traigan al Fiu real”; “No con IA, el verdadero Fiu, por favor”; y “Pero este es FIA, no Fiu”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.