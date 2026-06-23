La potente medida que tomó el Atlético de Madrid por el ‘caso Julián Álvarez’: “Creen que somos débiles o estúpidos”

Luego de la victoria de Argentina ante Austria por el Mundial 2026, Julián Álvarez dejó en claro que quiere salir del Atlético de Madrid para “cumplir su sueño”.

A estas declaraciones respondió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club español. “Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián”, señaló.

Sin embargo, no se quedó ahí y fue más allá. El dirigente anunció que presentarán una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar directamente con Álvarez, quien todavía tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid has el 2030.

“El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define... Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados”, afirmó.

“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó.

Para cerrar, Miguel Ángel Gil Marín le envío un claro mensaje a Julián Álvarez, asegurando que quieren seguir contando con los servicios del delantero de la selección argentina.

“Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, sentenció.