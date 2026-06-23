El sueño de Panamá en el Mundial 2026 llegó a su fin de manera anticipada. Tras caer ante Ghana en su debut, el conjunto de Cecilio Waterman y César Yanis volvió a tropezar y cayó por 1-0 ante Croacia en Toronto, por la segunda fecha del Grupo L.

El único gol del partido fue obra de Ante Budimir (54’), quien se anticipó en el área luego de un centro perfecto de Josip Stanišić desde la derecha y empujó el balón debajo del arco para darle la victoria al conjunto europeo.

En el elenco centroamericano, Waterman ingresó a la cancha a los 77’, pero el delantero de la Universidad de Concepción no logró influir en el resultado. Por su parte, Yanis, de Cobresal, no sumó minutos y se quedó en la banca.

Con este resultado, Croacia alcanzó los 3 puntos en el Grupo L y se ubicó en la tercera posición, por detrás de Inglaterra y Ghana, ambos con 4 unidades. Panamá, en tanto, se mantiene sin puntos y quedó eliminada del torneo.

En la última jornada de la zona, los croatas se medirán contra los africanos, mientras que los panameños cerrarán su participación ante los ingleses. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo el sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.

Revisa el gol del triunfo de Croacia ante Panamá