¿Se cancela Limp Bizkit en Chile? Festival Loserville queda en el limbo tras decisión del IND por final del Mundial de Hockey

El futuro de Loserville, el festival encabezado por Limp Bizkit y programado para este sábado 13 de diciembre, quedó en completa incertidumbre luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmara que la final del Mundial Femenino de Hockey Césped se realizará en el Parque Estadio Nacional el mismo día y en el mismo recinto donde estaba fijado el evento musical.

La medida surgió tras el reclamo público de “Las Diablas Junior”, quienes denunciaron que el festival, tras haber sido movido desde el Estadio Monumental, interfería directamente con la final, inicialmente programada para las 20:15 horas.

Chile Hockey Ampliar

Según la Federación de Hockey Césped, fue el propio ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien notificó durante la mañana la decisión de priorizar el desarrollo del torneo mundial.

La situación generó un verdadero bochorno organizacional: mientras el montaje de Loserville avanzaba en la explanada del Parque Estadio Nacional, el IND informó que la actividad musical debía ser suspendida o reagendada para permitir que la final deportiva se realizara en condiciones óptimas.

Con miles de fanáticos pendientes y una grilla encabezada por Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y otros nombres del rock pesado, la gran pregunta es ahora qué pasará con el festival.

Desde el entorno del evento señalan que se está trabajando contra reloj para definir si habrá cambio de recinto, de fecha o ambas alternativas.

¿Qué pasará con Loserville?

Recién pasado el mediodía, Lotus, productora a cargo del festival, entregó su versión de los hechos.

En un comunicado, la empresa informó que fueron notificados por el IND de la cancelación unilateral del evento, pese a que contaban con contrato de arriendo firmado desde el 5 de noviembre, autorizaciones vigentes y confirmaciones formales para operar en el Parque Estadio Nacional.

“Reconocemos la relevancia internacional de esta competencia”, señalaron, pero recalcaron que la situación “debió haber sido prevista y comunicada con anticipación”. La productora calificó el hecho como “un acto de autoridad inesperado y sin precedentes” y aseguró que ya están buscando un nuevo recinto para mantener Loserville en su fecha original.

“Estamos comprometidos con nuestros fans (…) Apenas tengamos novedades, las comunicaremos”, cerraron.