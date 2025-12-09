;

Presidente Boric anuncia récord de recursos contra incendios: “A quienes anden de pirómanos por la vida, los vamos a encontrar”

En Paine, el Mandatario destacó el rol de las comunidades organizadas y anunció el mayor despliegue de recursos contra incendios en la historia reciente.

Nelson Quiroz

Presidencia

Presidencia

En una visita a la comunidad de Águila Sur, en Paine, en el límite con la región de O’Higgins, el Presidente Gabriel Boric encabezó este martes una actividad del programa Comunidades Preparadas de CONAF, donde destacó el rol fundamental de la organización vecinal para enfrentar emergencias y reforzó el llamado a la prevención en una temporada marcada por el aumento de incendios forestales.

El Mandatario valoró el trabajo de la comunidad local, formada tras el incendio que arrasó la zona en 2015. “Aquí hay comunidad, y las comunidades organizadas son comunidades más seguras en todas las dimensiones”, afirmó, recalcando que la prevención es una tarea colectiva.

“El 99% de los incendios son provocados por acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional. Cuando el fuego está fuera de control, todos perdemos”.

El Presidente Boric también destacó el trabajo de brigadistas de Águila Sur, de Conaf y Senapred, y del municipio, recordando que este año se han registrado más incendios que en temporadas anteriores, pero han sido controlados más rápido.

Revisa también

ADN

El jefe de Estado hizo un repaso por las tragedias de Santa Olga (2017), el megaincendio del centro sur en 2023 y los siniestros intencionales en Valparaíso y Quilpué. En ese contexto, envió un mensaje directo: “A quienes anden de pirómanos por la vida, sepan que los vamos a buscar y los vamos a encontrar”.

Según cifras del Gobierno, las Comunidades Preparadas pasaron de 190 en 2022 a más de 300 este año, mientras que el programa Escuelas Preparadas ya suma más de 400 establecimientos. Entre las recomendaciones, Boric pidió mantener predios limpios, evitar acumulación de material combustible y respetar las prohibiciones de quemas.

El Mandatario también detalló el mayor despliegue de recursos en la historia reciente: más de $160 mil millones para el plan de incendios, el doble que antes de su gobierno, 77 aeronaves, dos aviones tanqueros de gran capacidad, más de 300 brigadas, 4.800 kilómetros de cortafuegos y 35 unidades de investigación.

