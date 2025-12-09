;

Pensando en la Libertadores: los tres jugadores que están cerca de renovar sus contratos en la UC

La dirigencia de Cruzados busca retener a tres de sus figuras de cara a la temporada 2026.

Bastián Lizama

Andrés Fernández

Agencia Uno

Agencia Uno

Universidad Católica se alista para el 2026. El pasado sábado, el equipo de Daniel Garnero cerró de la mejor forma la temporada tras vencer por 2-1 a Unión la Calera en la última fecha del Campeonato Nacional 2026, resultado con el que aseguró su pasaje directo a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Con la clasificación en el bolsillo, Cruzados ya comenzó a tomar decisiones claves en torno a la conformación de su plantel. La primera era asegurar la continuidad de sus referentes, algo que se cumplió hace algunos días con las renovaciones de Fernando Zampedri, Branco Ampuero y Gary Medel.

A los jugadores nombrados anteriormente, en los próximos días se les podrían sumar otros tres nombres. Según información de ADN Deportes, Jhojan Valencia, Tomás Asta-Buruaga y Clemente Montes tienen encaminadas sus renovaciones en San Carlos de Apoquindo.

La situación de estos tres futbolistas asoma como prioridad en la UC, ya que todos manejan ofertas desde el extranjero. En el caso de Valencia, tiene ofertas desde el fútbol de México, mientras que Tomás Asta-Buruaga interesa en Argentina y Clemente Montes en Bulgaria.

De todas formas, con el retorno de Universidad Católica a la Copa Libertadores, se espera que los tres jugadores concreten sus renovaciones en los próximos días, salvo que llegue una oferta irresistible para la dirigencia del cuadro preocordillerano.

