Así será el último debate entre José Antonio Kast y Jeannette Jara antes de la segunda vuelta: dónde ver y a qué hora / Getty Images

Este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas se realizará el último debate presidencial previo a la segunda vuelta del domingo, con la participación de José Antonio Kast y Jeannette Jara.

La transmisión será simultánea en todas las plataformas de La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, y se extenderá por cerca de 2 horas y 40 minutos.

Cinco periodistas, uno por cada canal participante de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), moderarán el encuentro. La lista se compone por:

Carolina Urrejola (TVN)

Julia Vial (TV+)

Iván Valenzuela (Canal 13)

Constanza Santa María (Mega)

Macarena Pizarro (Chilevisión)

La instancia, sin público, estará compuesta por nueve bloques temáticos que fueron definidos por los departamentos de prensa de las señales. Ahí aparecen:

Seguridad ciudadana y crimen organizado

Economía y costo de la vida

Convivencia social, cohesión e identidad

Gobernabilidad y política

Políticas sociales: pensiones y empleo

Políticas sociales: salud, vivienda y educación

Relaciones internacionales

Inmigración y control fronterizo

Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos

Los dos postulantes a La Moneda contarán con cuatro minutos por tema para poder responder, debatir e intercambiar sus visiones entre ellos y con los moderadores.

El programa también tendrá dos bloques con preguntas cruzadas. Así, Kast y Jara podrán formular interrogantes con un tiempo máximo de un minuto, seguido de un espacio de tres minutos de intercambio director. Al cierre, cada uno tendrá un minuto final.

Según se definió en un sorteo, el candidato republicano abrirá el debate y la primera pregunta cruzada estará a cargo de la carta oficialista.

Durante el programa, ambos candidatos estarán sentados, cada uno en su mesón, y situados de tal forma que podrán “enfrentarse visualmente”. Por lo demás, no estará permitido el uso de dispositivos electrónicos y solo se dispondrá de papel y lápiz.