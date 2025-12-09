Loserville confirma cambio de recinto: festival con Limp Bizkit se realizará en el Estadio Santa Laura

El Festival Loserville despejó todas las dudas: el evento seguirá en pie este sábado 13 de diciembre, pero relocalizado al Estadio Santa Laura Usek, luego del conflicto generado por la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND).

En su comunicado oficial, la producción confirmó que Limp Bizkit, Bullet for My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff se presentarán tal como estaba previsto.

Entradas siguen siendo válidas y se reemitirán

La productora informó que todas las compras anteriores se mantienen vigentes.

Si el ticket ya fue descargado, será re-emitido y el comprador deberá volver a bajarlo en la sección “Mis Entradas” de Ticketmaster, disponible hasta el día del festival.

Si no ha sido descargado, la actualización del boleto se hará de forma automática.

Quienes no estén conformes con el cambio pueden solicitar devolución total, incluido cargo por servicio, desde el miércoles 10 a las 12:00 hasta las 23:59 del sábado 13 de diciembre. El reembolso se gestionará por el mismo medio de pago, según los Términos & Condiciones de Ticketmaster.

Ajustes para el público y servicios dentro del estadio

La organización detalló que la configuración del festival en Santa Laura incluirá beneficios adicionales:

Cancha Frontal A y B podrán acceder también a Marquesina, sujeto a disponibilidad.

podrán acceder también a Marquesina, sujeto a disponibilidad. Cancha General tendrá acceso alternativo a Galería o Andes, según cupos del recinto.

El estadio dispondrá de puntos de merch oficial, zonas de bebidas y foodtrucks, además de estaciones de hidratación gratuita para los asistentes.

Con esto, el Festival Loserville en Chile queda oficialmente confirmado tras días de incertidumbre provocados por la decisión del IND de liberar el Parque Estadio Nacional para priorizar la final del Mundial Junior de Hockey Césped en el Parque Estadio Nacional.

Revisa la publicación oficial: