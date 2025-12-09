;

Santiago Rocks 2025: cómo llegar, accesos y todo lo que debes saber

Este sábado 13, Espacio Riesco recibirá una nueva edición de Santiago Rocks, con información clave sobre transporte, entradas y controles de seguridad para disfrutar sin contratiempos.

Verónica Villalobos

Santiago Rocks 2025

Santiago Rocks 2025

Este sábado 13, Espacio Riesco reunirá a miles de fanáticos en Santiago Rocks, un festival que contará con presentaciones de Babasónicos, Álvaro Henríquez y Los Petinellis, Andrés Calamaro, No Te Va Gustar, Molotov, Enanitos Verdes y Hermanos Ilabaca.

En este contexto, la organización reforzó las indicaciones para llegar con anticipación y facilitar el ingreso en un evento que se espera de alta convocatoria.

Revisa también

ADN

Accesos al evento y distribución por entradas

El acceso principal se ubicará en Espacio Riesco, ubicado en Av. El Salto 5000, en la comuna de Huechuraba. Para quienes utilicen transporte público, se disponen recorridos como los buses 117, 117C, B02, B05 y C18, además de la cercanía con la Línea 2 del Metro. La invitación es a planificar la llegada con anticipación y evitar vehículos particulares debido a la alta congestión prevista en el sector.

Sobre las entradas, el evento contempla dos modalidades: VIP, que considera acceso expedito, zona exclusiva frente al escenario y servicios diferenciados; y VIP High View, que añade una vista en altura para una experiencia más amplia.

Los tickets están disponibles a través de Puntoticket, con valores que no incluyen cargos por servicio.

Control de acceso y elementos prohibidos

En cuanto al control de acceso, todas las personas serán revisadas al ingresar y no estará permitido salir y volver a entrar. Quienes lleguen bajo efectos de alcohol o drogas serán automáticamente rechazados, así como quienes incumplan los protocolos de seguridad. Se recomienda asistir con bolsos pequeños y evitar accesorios metálicos que retrasen el proceso de revisión.

Para facilitar la experiencia, la organización publicó el listado de elementos prohibidos que no podrán ingresar al recinto:

– Armas, fuegos artificiales y objetos cortopunzantes

– Cadenas (excepto gargantillas), cascos y herramientas

– Drogas y alcohol

– Envases de metal o vidrio y perfumes en spray

– Alimentos (salvo infantiles sellados)

– Termos, coolers, sillas, laybags y tiendas

– Palos selfie y equipos fotográficos profesionales

– Drones, zoom, tripiés

– Radios, walkie-talkies

– Monopatines, scooters, patines y similares

– Animales (excepto perros de servicio)

– Cigarrillos electrónicos y vaporizadores

– Notebooks y punteros láser

Con estas recomendaciones, la organización busca asegurar una jornada fluida y segura para todos los fanáticos que llegarán a disfrutar del Santiago Rocks en Espacio Riesco. Si vas, llega temprano, cumple los protocolos y prepárate para una noche cargada de energía.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad