Santiago Rocks 2025: cómo llegar, accesos y todo lo que debes saber

Este sábado 13, Espacio Riesco reunirá a miles de fanáticos en Santiago Rocks, un festival que contará con presentaciones de Babasónicos, Álvaro Henríquez y Los Petinellis, Andrés Calamaro, No Te Va Gustar, Molotov, Enanitos Verdes y Hermanos Ilabaca.

En este contexto, la organización reforzó las indicaciones para llegar con anticipación y facilitar el ingreso en un evento que se espera de alta convocatoria.

Accesos al evento y distribución por entradas

El acceso principal se ubicará en Espacio Riesco, ubicado en Av. El Salto 5000, en la comuna de Huechuraba. Para quienes utilicen transporte público, se disponen recorridos como los buses 117, 117C, B02, B05 y C18, además de la cercanía con la Línea 2 del Metro. La invitación es a planificar la llegada con anticipación y evitar vehículos particulares debido a la alta congestión prevista en el sector.

Sobre las entradas, el evento contempla dos modalidades: VIP, que considera acceso expedito, zona exclusiva frente al escenario y servicios diferenciados; y VIP High View, que añade una vista en altura para una experiencia más amplia.

Los tickets están disponibles a través de Puntoticket, con valores que no incluyen cargos por servicio.

Control de acceso y elementos prohibidos

En cuanto al control de acceso, todas las personas serán revisadas al ingresar y no estará permitido salir y volver a entrar. Quienes lleguen bajo efectos de alcohol o drogas serán automáticamente rechazados, así como quienes incumplan los protocolos de seguridad. Se recomienda asistir con bolsos pequeños y evitar accesorios metálicos que retrasen el proceso de revisión.

Para facilitar la experiencia, la organización publicó el listado de elementos prohibidos que no podrán ingresar al recinto:

– Armas, fuegos artificiales y objetos cortopunzantes

– Cadenas (excepto gargantillas), cascos y herramientas

– Drogas y alcohol

– Envases de metal o vidrio y perfumes en spray

– Alimentos (salvo infantiles sellados)

– Termos, coolers, sillas, laybags y tiendas

– Palos selfie y equipos fotográficos profesionales

– Drones, zoom, tripiés

– Radios, walkie-talkies

– Monopatines, scooters, patines y similares

– Animales (excepto perros de servicio)

– Cigarrillos electrónicos y vaporizadores

– Notebooks y punteros láser

Con estas recomendaciones, la organización busca asegurar una jornada fluida y segura para todos los fanáticos que llegarán a disfrutar del Santiago Rocks en Espacio Riesco. Si vas, llega temprano, cumple los protocolos y prepárate para una noche cargada de energía.