FOTO. Sorteo Copa Sudamericana 2026: dónde, cuándo y cómo se conocerá el destino de los representantes chilenos

En algunos días más, la U, Audax, Palestino y Cobresal, conocerán el camino que deberán recorrer para conseguir la “segunda mitad de la gloria”.

Gonzalo Miranda

Finalizada la Liga de Primera 2025 el pasado fin de semana, 14 de los 16 equipos de Primera División ya piensan en lo que será la próxima temporada, mientras que Huachipato y Deportes Limache definen al campeón de la Copa Chile este miércoles en Rancagua.

En ello, cuatro son los equipos que tienen la mirada puesta en lo que será el próximo año y su participación en la Copa Sudamericana: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal serán los representantes chilenos.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana?

Según lo informado en las redes sociales de la Conmebol, el sorteo de la primera fase se realizará el jueves 18 de diciembre, en la sede del ente rector del fútbol sudamericano, en Paraguay.

¿Cómo será el sorteo para los equipos chilenos?

Según las bases del torneo, que serán las mismas de este 2025, los cuatro equipos chilenos estarán en un mismo bolillero. El que salga primero será local, mientras que el segundo será su rival. El ganador de ese cruce será el “CHI 1″ en el sorteo de la fase grupal.

El siguiente equipo (tercero) que salga sorteado será local en la segunda llave, mientras que el último será su rival. Quien avance de ese cruce, será el “CHI 2″ para la fase grupal.

A ellos, se les podría sumar O’Higgins (Chile 3) o el ganador de la llave entre Deportes Limache y Huachipato (Chile 4), siempre y cuando avancen a la Fase 3 de la Copa Libertadores y queden eliminados.

¿Cuándo es el sorteo de la fase grupal de la Copa Sudamericana?

Según lo informado en las redes sociales de la Conmebol, el sorteo de la fase grupal se realizará el jueves 19 de marzo del 2026, en la sede del ente rector del fútbol sudamericano, en Paraguay.

Los clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Argentina

  • River Plate
  • Deportivo Riesta
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Barracas Central
  • Racing Club o Independiente

Bolivia

  • Cupo 1
  • Cupo 2
  • Cupo 3
  • Cupo 4

Brasil

  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos
  • São Paulo
  • Corinthians

Chile

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Palestino
  • Cobresal

Colombia

  • Cupo 1
  • Cupo 2
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios

Ecuador

  • Libertad
  • Orense
  • Cupo 3
  • Cupo 4

Paraguay

  • Sportivo Trinidense
  • Nacional
  • Recoleta
  • Olimpia

Perú

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano

Uruguay

  • Defensor Sporting
  • Boston River
  • Racing
  • Montevideo City Torque

Venezuela

  • Academia Puerto Cabello
  • Monagas
  • Caracas
  • Metropolitanos

