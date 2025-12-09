Concejala de Villa Alegre desaparecida: hallazgo de estructura metálica en río Loncomilla activa amplio operativo policial

Durante este martes, continúan las diligencias en el río Loncomilla, en la región del Maule, tras el hallazgo de una estructura metálica bajo el cauce en el marco de la búsqueda de la concejala María Ignacia González, desaparecida hace casi siete meses.

Según información policial, el hallazgo se produjo en el punto que coincide con la última ubicación registrada por el teléfono de la autoridad comunal el pasado 15 de junio. Desde esa jornada, los equipos de búsqueda han concentrado el rastreo en un radio de un kilómetro y medio desde La Balsa, sector donde se mantiene desplegado personal de la PDI y Carabineros.

El acceso al lugar fue cerrado completamente para la prensa y los vecinos, medida que generó molestia entre habitantes de la zona, quienes han seguido de cerca el caso desde su inicio.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el equipo subacuático habría detectado una estructura metálica con características similares a un vehículo. En el sitio también se encuentra la Brigada de Homicidios y un carro del Servicio Médico Legal, ante la eventualidad de encontrar restos humanos.

Las autoridades no han confirmado la naturaleza del objeto hallado ni su eventual relación con la desaparición.

La búsqueda de María Ignacia González se mantiene activa desde junio y ha incluido operativos terrestres, fluviales y peritajes tecnológicos en Villa Alegre y sus alrededores.