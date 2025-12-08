Puerto Montt inaugura la temporada de cruceros: se esperan más de 40 mil turistas durante el verano
Angelmó, Frutillar, Chiloé y los Saltos del Petrohué son los destinos preferidos de los visitantes para conocer.
Este lunes 8 de diciembre se realizará la inauguración oficial de la temporada de cruceros en el puerto de Puerto Montt, región de Los Lagos.
Para ello se realizará la recepción de los turistas y tripulantes de las naves Hanseatic Inspiration y el Sapphire Princess, con cerca de 2.500 pasajeros provenientes de Valparaíso y San Antonio respectivamente.
La temporada, que inició en septiembre y se extiende hasta abril del próximo año, abrirá protocolarmente este lunes con una ceremonia en el centro de vinculación Ciudad Puerto y el Terminal Internacional de Pasajeros, donde autoridades y actores del mundo productivo se han dado cita invitados por EmporMontt y el municipio de la capital regional de Los Lagos.
En la oportunidad se les dará la bienvenida a los mencionados cruceros y será inaugurada la nueva estructura del puerto de Puerto Montt, explicó Marco Ortega, gerente de operaciones de EmporMontt.
“Esta es una instancia que demuestra y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo turístico de la región. Este año recibiremos más de 40 mil visitantes que conocerán en nuestra bahía, un destino seguro, moderno y de alto estándar”, señaló.
Para esta jornada se espera recibir a más de 2.500 pasajeros, sin contar las tripulaciones que llegarán a la capital regional de Los Lagos en las dos naves internacionales.
Los turistas eligieron a Angelmó, Frutillar, Chiloé y los Saltos del Petrohué como sus destinos preferidos para conocer.
