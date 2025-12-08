SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 7,6 registrado en Japón
El temblor se percibió este lunes en el país asiático.
Un sismo de magnitud 7,6 sacudió este lunes a Japón, lo cual generó preocupación de las autoridades chilena.
Esto porque tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se encontraba evaluando riesgo de tsunami para las costas nacionales.
Sin embargo, y con el paso de los minutos, el organismo indicó que desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para Chile.
“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.
