SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 7,6 registrado en Japón / Gary S Chapman

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió este lunes a Japón, lo cual generó preocupación de las autoridades chilena.

Esto porque tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se encontraba evaluando riesgo de tsunami para las costas nacionales.

Sin embargo, y con el paso de los minutos, el organismo indicó que desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.