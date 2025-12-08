;

VIDEO. Estudiantes se queda con el ‘Clásico de La Plata’ ante Gimnasia y jugará la final del Clausura Argentino 2025

El ‘Pincha’ se impuso por la cuenta mínima y se verá las caras con la ‘Academia’ para definir al mejor equipo argentino del segundo semestre.

Gonzalo Miranda

Estudiantes le ganó a Gimnasia en el Clásico de La Plata

Este domingo por la tarde, la final del Clausura argentino 2025 quedó definida. Hace poco menos de 24 horas, Racing eliminó a Boca en La Bombonera, y en la presente jornada, Estudiantes hizo lo mismo con Gimnasia en otra versión del ‘Clásico de La Plata’.

Tiago Palacios (68′) anotó el único tanto del partido para el ‘Pincha’ y silenció completamente el Estadio del Bosque del ‘Lobo’.

Con la victoria, los de Eduardo Domínguez definirán ante la ‘Academia’ al mejor equipo argentino del segundo semestre, aquello el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

