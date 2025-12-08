;

Denunciante de Karadima sufre violenta encerrona a la salida del Aeropuerto de Santiago

“Físicamente estamos bien, pero fue impresionante y muy triste”, señaló José Andrés Murillo en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, José Andrés Murillo, filósofo y denunciante en el Caso Karadima, denunció haber sido víctima de una violenta encerrona a la salida del Aeropuerto de Santiago.

En su cuenta de X, Murillo relató que todo ocurrió tras regresar a Chile “después de un tiempo fuera”.

“A la salida del aeropuerto nos hacen encerrona y nos roban todo, todo, todo”, escribió el filósofo.

Finalmente, José Andrés Murillo manifestó que “físicamente estamos bien, pero fue impresionante y muy triste”.

