Denunciante de Karadima sufre violenta encerrona a la salida del Aeropuerto de Santiago
“Físicamente estamos bien, pero fue impresionante y muy triste”, señaló José Andrés Murillo en sus redes sociales.
A través de sus redes sociales, José Andrés Murillo, filósofo y denunciante en el Caso Karadima, denunció haber sido víctima de una violenta encerrona a la salida del Aeropuerto de Santiago.
En su cuenta de X, Murillo relató que todo ocurrió tras regresar a Chile “después de un tiempo fuera”.
“A la salida del aeropuerto nos hacen encerrona y nos roban todo, todo, todo”, escribió el filósofo.
Finalmente, José Andrés Murillo manifestó que “físicamente estamos bien, pero fue impresionante y muy triste”.
