Mujer fallece en Madrid tras caer desde un décimo piso junto a sus hijos gemelos

Una mujer de 48 años murió este sábado en Madrid tras precipitarse desde el décimo piso de su edificio junto a sus hijos gemelos de 3 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando vecinos alertaron la caída en una zona ajardinada del condominio. Pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la madre.

Los menores fueron derivados de inmediato a distintos centros asistenciales: uno al Hospital Niño Jesús y otro al Hospital 12 de Octubre. Según los primeros antecedentes médicos, uno de ellos se encuentra muy grave y fue sometido a una intervención quirúrgica, mientras el otro permanece con un mejor pronóstico.

La Policía Nacional quedó a cargo de la investigación, luego de la primera respuesta de la Policía Municipal y Bomberos.

Residentes del sector comentaron que la mujer atravesaba un complejo cuadro personal y emocional, y que en meses recientes habría manifestado conductas que sugerían un deterioro de su bienestar mental.

Las autoridades descartaron preliminarmente que se trate de un caso de violencia de género, mientras continúan recopilando antecedentes para esclarecer por completo las circunstancias de este trágico suceso.